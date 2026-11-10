En enig Riksbank höjde styrräntan till 2 procent förra veckan, men ledamöternas syn på hur snabbt räntan kan behöva höjas framöver skilde sig delvis åt, visar protokollet.

Per Jansson uteslöt inte en ny höjning redan i december. Totalt räknar han med ungefär två höjningar till under det närmaste året, i linje med Riksbankens prognos.

Riksbankschefen Erik Thedéen tror fortsatt på gradvisa höjningar, men varnade för ett riskscenario i omvärlden där stigande inflation kan tvinga fram ”ytterligare några” räntehöjningar.

Aino Bunge betonade i stället risken för att alltför snabba höjningar bromsar återhämtningen i ekonomin.

Dagen efter räntebeskedet visade preliminära siffror att inflationen i oktober var klart lägre än väntat.