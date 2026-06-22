Rikspolischefen avbokar Almedalen – har brutit foten
Rikspolischef Petra Lundh har brutit foten under helgen, enligt Expressen. Olyckan gör att hon tvingas ställan in sin planerade resa till Visby och medverkan under Almedalsveckan.
”Hon har brutit foten och kan inte ta sig till Almedalen”, skriver en medarbetare till tidningen.
bakgrund
Petra Lundh
Wikipedia (sv)
Lena Petra Lundh, född Svensson 21 oktober 1963 i Nosaby församling i Kristianstads län, är en svensk jurist. Hon är Sveriges rikspolischef sedan den 1 december 2023. Innan dess var hon bland annat lagman i Södertörns tingsrätt 2012–2018, riksåklagare 2018–2023 och hovrättspresident i Svea hovrätt under 2023.
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