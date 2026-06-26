Kristersson om V-ledaren: ”Hon viker inte ner sig”
När M-ledaren Ulf Kristersson och V-ledaren Noosho Dadgostar möttes i samtal i Sveriges Radio på fredagsmorgonen fick de börja med att berätta vad de respekterar mest med varandra. Först ut var Kristersson.
– Hon talar klarspråk och klartext. Hon viker inte ner sig, var hans omdöme om Dadgostar.
V-ledaren kallade Kristersson ”en väldigt bra person” och lyfte fram att hon uppskattar att Moderaternas polikt, liksom V:s utgår från ekonomiska frågor
– Vi har tydliga ekonomiska debatter, som jag gillar, men med olika ingångar, så hon.
Samtalet gick sedan vidare till att handla om just ekonomiska frågor men också om kriminalpolitik.
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