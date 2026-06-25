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Daniel Helldén (MP), Ebba Busch (KD) och Ulf Kristersson (M). (TT)
AlmedalenPolitikerveckan

Oppositionen vill riva upp kärnkraftsavtal: ”Större fiasko än Vasaskeppet”

Av Alice Hermansson
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Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är säker på att det inte blir någon ny kärnkraft i Sverige, säger han till Aftonbladet.

Uttalandet kommer kort efter att regeringen presenterat vad den beskriver som ett ”historiskt” kärnkraftsbesked. Beskedet omfattar bland annat statligt stöd till tre nya kärnkraftsreaktorer.

– Det här är inte projekt som är bäraktiga. Det kommer inte att bli någon ny kärnkraft och det kommer vi att arbeta med när vi kommer in i regering, säger Helldén.

Även Centerpartiet är skeptiskt till kärnkraftsavtalet. Partiet menar att hundratals miljarder kronor satsas på ett projekt utan tillräcklig granskning.

”Den som hade hoppats på lägre elräkningar tvingas bli besviken. I stället riskerar vi ett fiasko större än regalskeppet Vasa”, skriver partiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin till Omni.

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På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
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Regeringen om nya avtalet
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Se Tidöpartiernas pressträff
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Tredje dagen i Almedalen – ”stort vallöfte” på gång

Efter två dagar som präglats av högerpolitik sker i dag ett skifte i Almedalen. Nu är det dags för MP och S att sätta agendan på politikerveckan, men även Tidö har kallat till pressträff. • 08.15: Daniel Helldén (MP) och Magdalena Andersson (S) samtalar i SR. • 09.30: De två MP-språkrören håller pressträff på temat beredskap och järnväg. • 10.10: Tidöpartierna har pressträff. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) deltar. • 12.00: Helldén talar. • 14.10: S-duon Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterar en nyhet. Enligt vad Expressens Anette Holmqvist har hört väntar ”ett stort vallöfte” – hon gissar att det rör sig om pensionerna. • 19.00: Dags för Anderssons tal. Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin anlände till Visby i går eftermiddag.
AlmedalenPolitikerveckanDaniel HelldénRickard NordinCenterpartietMiljöpartietKlimat & miljöKärnkraftEnergipolitik