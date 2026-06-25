Oppositionen vill riva upp kärnkraftsavtal: ”Större fiasko än Vasaskeppet”

Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är säker på att det inte blir någon ny kärnkraft i Sverige, säger han till Aftonbladet.

Uttalandet kommer kort efter att regeringen presenterat vad den beskriver som ett ”historiskt” kärnkraftsbesked. Beskedet omfattar bland annat statligt stöd till tre nya kärnkraftsreaktorer.

– Det här är inte projekt som är bäraktiga. Det kommer inte att bli någon ny kärnkraft och det kommer vi att arbeta med när vi kommer in i regering, säger Helldén.

Även Centerpartiet är skeptiskt till kärnkraftsavtalet. Partiet menar att hundratals miljarder kronor satsas på ett projekt utan tillräcklig granskning.

”Den som hade hoppats på lägre elräkningar tvingas bli besviken. I stället riskerar vi ett fiasko större än regalskeppet Vasa”, skriver partiets klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin till Omni.