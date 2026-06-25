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Polis ingrep och aktivisterna fördes bort från platsen. (Omni)
AlmedalenPolitikerveckan

Aktivister avbröt Anderssons tal: ”Beskatta miljardärer”

Av Hedda Hallsenius
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S-ledaren Magdalena Anderssons tal i Almedalen avbröts direkt av en grupp klimataktivister.

– Beskatta miljardärer för välfärd och klimat, sjöng demonstranterna.

I ett pressmeddelande tar aktivistgruppen Extinction rebellion på sig avbrottet.

”Socialdemokraterna måste, som Sveriges största parti, våga beskatta miljardärerna för klimatet och välfärden”, skriver gruppen.

Polisen ingrep och aktivisterna sattes en bit bort bakom en polisbil. Andersson kunde då fortsätta sitt tal.

Omni förklararExperter: Det blir frågorna som avgör valet

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Andersson: ”Det handlar om att öka respekten för människor som har byggt det här landet”
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Tredje dagen i Almedalen – ”stort vallöfte” på gång

Efter två dagar som präglats av högerpolitik sker i dag ett skifte i Almedalen. Nu är det dags för MP och S att sätta agendan på politikerveckan, men även Tidö har kallat till pressträff. • 08.15: Daniel Helldén (MP) och Magdalena Andersson (S) samtalar i SR. • 09.30: De två MP-språkrören håller pressträff på temat beredskap och järnväg. • 10.10: Tidöpartierna har pressträff. Både Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) deltar. • 12.00: Helldén talar. • 14.10: S-duon Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterar en nyhet. Enligt vad Expressens Anette Holmqvist har hört väntar ”ett stort vallöfte” – hon gissar att det rör sig om pensionerna. • 19.00: Dags för Anderssons tal. Se fler programpunkter och schemat för resten av veckan via länkarna nedan.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin anlände till Visby i går eftermiddag.
AlmedalenPolitikerveckanGotlands länMagdalena AnderssonSocialdemokraternaExtinction rebellionPolismyndighetenKlimat & miljöSkattepolitikPolitik