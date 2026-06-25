Aktivister avbröt Anderssons tal: ”Beskatta miljardärer”
S-ledaren Magdalena Anderssons tal i Almedalen avbröts direkt av en grupp klimataktivister.
– Beskatta miljardärer för välfärd och klimat, sjöng demonstranterna.
I ett pressmeddelande tar aktivistgruppen Extinction rebellion på sig avbrottet.
”Socialdemokraterna måste, som Sveriges största parti, våga beskatta miljardärerna för klimatet och välfärden”, skriver gruppen.
Polisen ingrep och aktivisterna sattes en bit bort bakom en polisbil. Andersson kunde då fortsätta sitt tal.
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