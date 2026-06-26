Andersson och Busch drog mest publik i Almedalen

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i Visby under Almedalsveckan.

Precis som förra året drog S-ledaren Magdalena Andersson störst publik till sitt partiledartal i Almedalen, med omkring 3 600 personer, rapporterar Altinget.

Näst flest åhörare fick KD:s partiledare Ebba Busch, som drog 3 200 personer.

Det var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som fick allra minst publik – 800 personer lyssnade till hennes tal på fredagskvällen. Taltiden hon fick brukar ses som nitlotten, då många har hunnit lämna Gotland så dags.

Totalt landade publiksiffran för partiledartalen på 18 000 personer, vilket är ett stort steg upp från de senaste två årens 12 000 åhörare.