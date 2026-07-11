Riskerar fängelse efter 500 hemförlossningar: ”Inte rädd”

En nyfödd. Till höger Agneta Bergenheim som stängs av från hemförlossingar enligt ett beslut från Ivo.

Barnmorskan Agneta Bergenheim som bistått vid 500 hemförlossningar ställs inför rätta i september och riskerar fängelse. Hon står åtalad för brott mot patientsäkerhetslagen, efter att ha ignorerat det yrkesförbud som IVO belade henne med i oktober.

Sju kvinnor kommer att vittna för henne, skriver Svenska Dagbladet.

– Jag är inte rädd och jag ångrar ingenting, säger hon i en intervju med tidningen.