Olika slags robotar tävlade i att ta sig uppför det heliga berget Taishan i Kina i måndags, rapporterar CBS News.

För en del var målet att avverka bergets drygt 3 000 trappsteg så snabbt som möjligt, medan andra skulle transportera ömtålig last som ägg och vattenmeloner till toppen.

Det brukar ta runt två timmar för turister att promenera hela vägen. Den snabbaste roboten klarade sträckan på knappt en halvtimme, enligt kinesisk statsmedia.

Alla robotar klarade inte utmaningen. En humanoid robot kollapsade och fick repareras och en annan ramlade nerför en trappa.