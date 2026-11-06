Japans handelsminister Ryosei Akazawa anklagar Elon Musks plattform X för att orsaka diplomatiskt trubbel, rapporterar AFP.

Ministern säger sig vid tre tillfällen ha blivit felöversatt av plattformens automatiska översättningsfunktion.

I ett inlägg på japanska skrev Akazawa att han skulle träffa Bangladeshs premiärminister Tarique Rahman. Men i den engelska översättningen framstod det som att han skulle träffa landets tidigare premiärminister Sheikh Hasina, som numera lever i exil i Indien.

Akazawa oroar sig för att allmänheten ska tro att det är han själv som ständigt blandar ihop politiska ledare. Nu uppmanar han X att få ordning på översättningarna.