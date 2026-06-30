Roc Boyz stoppas från Roskilde: ”Tar oron på allvar”

Den skandalomsusade norska hiphop-gruppen Roc Boyz stoppas från att spela på Roskildefestivalen i Danmark, skriver VG.

Trion skulle ha spelat tillsammans med den danska rapartisten Tessa på fredag, efter att de nyligen släppt en singel ihop.

”Vi måste verkligen ta festivalens oro på allvar”, står det i ett mejl till gruppens management som tidningen tagit del av.

Gruppen besökte senast Brännbollsyran i Umeå. De blev anmälda för hets mot folkgrupp efter att ha visat en video i tv-spelsformat där de slår samer.

Roskilde har inte velat förtydliga vilken oro som finns kring bandet.