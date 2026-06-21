Röd värmevarning – alkoholförbud i Frankrike

En kvinna tar ett glas rött i Paris. Arkivbild.

Värmeböljan i Frankrike breder ut sig, och får regeringen att ta till drastiska åtgärder. I de delar av landet som omfattas av en röd värmevarning förbjuds nu alkoholkonsumtion på offentlig plats, skriver TT.

Syftet är att avlasta sjukvården i de berörda områdena, som utgör en tredjedel av Frankrikes yta.

Enligt den franska vädermyndigheten kan temperaturen under söndagen stiga över 40 grader på flera håll i landet.