Röd värmevarning – alkoholförbud i Frankrike
Värmeböljan i Frankrike breder ut sig, och får regeringen att ta till drastiska åtgärder. I de delar av landet som omfattas av en röd värmevarning förbjuds nu alkoholkonsumtion på offentlig plats, skriver TT.
Syftet är att avlasta sjukvården i de berörda områdena, som utgör en tredjedel av Frankrikes yta.
Enligt den franska vädermyndigheten kan temperaturen under söndagen stiga över 40 grader på flera håll i landet.
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