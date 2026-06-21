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En kvinna tar ett glas rött i Paris. Arkivbild. (Francois Mori / AP.)
Extremvädret i Europa

Röd värmevarning – alkoholförbud i Frankrike

Av Tor Gasslander
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Värmeböljan i Frankrike breder ut sig, och får regeringen att ta till drastiska åtgärder. I de delar av landet som omfattas av en röd värmevarning förbjuds nu alkoholkonsumtion på offentlig plats, skriver TT.

Syftet är att avlasta sjukvården i de berörda områdena, som utgör en tredjedel av Frankrikes yta.

Enligt den franska vädermyndigheten kan temperaturen under söndagen stiga över 40 grader på flera håll i landet.

Den årliga musikfesten ”Fete de la Musique” inleds i Frankrike i veckan – vållar viss oro
TT
Enligt vädermyndigheten kan värmeböljan ligga kvar över landet en längre period (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Nätterna har varit över 20 grader varma i flera städer (franska)
www.leparisien.fr
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