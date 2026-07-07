Röstkort skickas till 210 000 svenskar utomlands

I dag börjar Valmyndigheten att skicka ut drygt 210 000 röstkort till svenskar som bor utomlands inför valet i höst.

Tidigare under året fick myndigheten i uppdrag av regeringen att arbeta för att öka antalet utlandsröster, vilket har gjorts genom en guide och en informationskampanj som går ut senare i sommar.

– I våras skickade vi ut brev till ungefär 82 000 utlandssvenskar som fallit ur röstlängden för att uppmana dem att lägga till sig igen, säger Annica Sundel, enhetschef på Valmyndigheten, till TT.

Omkring 30 procent av de röstberättigade brukar generellt rösta från andra länder.

Det kommer ta tre veckor att skicka ut alla röstkort och de som beräknas ta längst tid att hinna fram skickas först, skriver myndigheten. Röstkortet får sedan postas tillbaka tidigast den 30 juli.