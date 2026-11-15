Den senaste tiden har omkring 40 000 ryska soldater dödats eller skadats allvarligt i kriget i Ukraina varje månad, enligt Nato.

– Putin misslyckas på slagfältet [...] I oktober tyder tidiga rapporter på att denna siffra kan ha stigit till över 50 000, sa generalsekreteraren Mark Rutte under Atlantic Future Forum tidigare i veckan.

De stora ryska förlusterna är en viktig anledning till att Moskvas framryckningar avtar, uppger ukrainsk militär enligt Politico.

– Även om den ryska offensiven fortsätter, visar fienden inte upp snabba operativa framgångar som skulle göra det möjligt för dem att avancera snabbt. De saktar ner, säger generalmajor Oleh Apostol vid en pressträff.

Varken Ukraina eller Ryssland offentliggör sina exakta militära förluster.