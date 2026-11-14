Flera demokrater i senaten kräver att Elon Musk sparar all dokumentation om begränsningarna i satellittjänsterna Starlink och Starshield, som drabbat Ukraina i både oktober och november. Det framgår av dokument som Wall Street Journal och Reuters har tagit del av.

Musks bolag Space X har nekat att det infört några begränsningar, men enligt brevet till techmiljardären väcker störningarna ”oroande” frågor om huruvida det finns sårbarheter kvar i system som används även av USA.

I oktober gav Elon Musk och Donald Trump motstridiga uppgifter om vem som låg bakom begränsningarna. Musk hävdade att Trump var ansvarig, vilket den amerikanske presidenten förnekade. Han sa också att han inte tror att Musk gett några sådana order.