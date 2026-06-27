Rysk militärveteran hotar att vända vapnen mot Kreml

Arkivbild från den ryska försvarsmakten. En rysk soldat bär på ammunition.

Efter vittnesmål om fruktansvärda förhållanden för ryska soldater hotar nu veteranen Alexander Lunin att starta ett våldsamt uppror. Det rapporterar DN.

I ett klipp i sociala medier kräver den 39-årige Lunin ett möte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Om inte, säger han, kommer armén att vända sina vapen mot Kreml.

– Just nu ruttnar dussintals, hundratals, tusentals av våra soldater i gropar, dit de kastats av sina egna befälhavare, säger han i klippet.

Ryska soldater har tidigare vittnat om att de krävts på betalning för att slippa placeras långt fram i leden. Den som inte betalar lämnas fastbunden för att dödas. Det finns även anklagelser om misshandel och ständiga hot från befälhavare.