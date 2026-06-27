ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från den ryska försvarsmakten. En rysk soldat bär på ammunition. (AP)
Ryska invasionenPutins Ryssland

Rysk militärveteran hotar att vända vapnen mot Kreml

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Efter vittnesmål om fruktansvärda förhållanden för ryska soldater hotar nu veteranen Alexander Lunin att starta ett våldsamt uppror. Det rapporterar DN.

I ett klipp i sociala medier kräver den 39-årige Lunin ett möte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Om inte, säger han, kommer armén att vända sina vapen mot Kreml.

– Just nu ruttnar dussintals, hundratals, tusentals av våra soldater i gropar, dit de kastats av sina egna befälhavare, säger han i klippet.

Ryska soldater har tidigare vittnat om att de krävts på betalning för att slippa placeras långt fram i leden. Den som inte betalar lämnas fastbunden för att dödas. Det finns även anklagelser om misshandel och ständiga hot från befälhavare.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov: Varken jag eller Putin har sett klippet
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Alexander Lunin på Instagram
www.instagram.com
Lunin: Jag är inte ledaren för ett uppror – de kom till mig för att jag inte kan köpas
meduza.io
Lunin kräver att få tala i livesändning bredvid Putin
www.themoscowtimes.com
Ryska soldater betalar befäl för en chans att överleva (7 april)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Ryska soldater vittnar om tortyrliknande straff – hålls fångna i gropar (25 juli 2024)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenPutins RysslandEuropaRysslandVladimir Putin