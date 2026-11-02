Putin tillsammans med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un i en Aurus Senat. Arkivbild från 2024.

Den ryska lyxbilstillverkaren Aurus har svårt att sälja bilar och sänker därför priset på modellen Senat, som går under smeknamnet ”Putins limousin” eftersom den ryske presidenten brukar färdas i en sådan. Det rapporterar oberoende Moscow Times.

Priset har sänkts från 50 miljoner rubel, motsvarande cirka 6,1 miljoner kronor, till 40 miljoner rubel, cirka 4,9 miljoner kronor. Samtidigt varnar försäljare för att priset kan stiga till 52 miljoner rubel nästa år.

Förhoppningen från Aurus är att företaget ska nå sina säljmål. Tidningen refererar till Telegramkanalen ”Rysk bil” som uppger att det höga priset gör att efterfrågan på lyxbilen är så gott som obefintlig.