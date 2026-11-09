I dag stängde den oberoende ryska tidningen Novaja Gazeta sin redaktion i Moskva, skriver man på sin hemsida. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att personalen höll ett sista redaktionsmöte innan man började städa ur lokalerna.

I slutet av oktober gick tidningen ut med att man lägger ner, eftersom trakasserierna och trycket från de ryska myndigheterna har blivit för hårt. Novaja Gazeta grundades 1993 och har genom åren rapporterat om korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland.

– Det här är inte ett farväl. Vi kommer att hitta ett sätt. För Novaja Gazeta är inte tidningssidor eller en hemsida – det är en idé, säger chefredaktören Sergej Sokolov i ett uttalande på Telegram.