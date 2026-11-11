Aleksandr Dartjiev under ett evenemang i den ortodoxa katedralen i Washington, USA den 9 maj 2025.

Rysslands ambassadör i USA har plötsligt dött. Det uppger ryska UD i ett uttalande, enligt AFP.

”Vi uttrycker våra djupaste kondoleanser till Aleksandr Dartjievs familj och vänner”, står det i uttalandet.

66-årige Dartjiev tillträdde i mars 2025 efter en lång diplomatkarriär. Han har tidigare varit ambassadör i Kanada och chef för Nordamerikaavdelningen på ryska UD. En rysk diplomat uppger för Moscow Times att han stod nära president Vladimir Putins utrikespolitiske rådgivare Jurij Usjakov.

Ingen dödsorsak redovisas i uttalandet från ryska UD.