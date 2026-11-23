Ryssland planerar att skjuta upp kärnvapen i rymden senare i år. Detta enligt flera Natoländers underrättelseuppgifter som flera tyska medier tagit del av.

Enligt uppgifterna har den kärnvapenbestyckade satelliten Sputnik-S byggts klart i Moskvaregionen och planeras att skjutas upp redan i december i år.

Sputnik-S tros kunna utlösa en kärnvapenexplosion i rymden och då slå ut satellitnätverk som exempelvis Elon Musks Starlink, vars militära avdelning är livsviktig för Ukrainas försvar. 2024 avfärdade Ryssland en amerikansk underrättelserapport om att Moskva utvecklar ett kärnvapen för rymden.

Varken ryska ambassaden i Berlin eller Natos högkvarter i Bryssel har bemött uppgifterna.