Ryssland: 7 döda i ukrainsk drönarattack – 24 skadade
Under natten till lördagen dödades sju personer i en ukrainsk drönarattack mot ett ”logistikcenter” i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken.
Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin attackerades huvudstadsregionen med över 370 ukrainska drönare under natten, skriver TT. Ukraina har hittills inte kommenterat nattens attacker, skriver The Kyiv Independent.
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