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Den här bilden publicerades av ryska myndigheter i mars 2025 och påstås visa en nedskjuten ukrainsk drönare norr om Moskva. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (AP)
Ryska invasionenStriderna

Ryssland: 7 döda i ukrainsk drönarattack – 24 skadade

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under natten till lördagen dödades sju personer i en ukrainsk drönarattack mot ett ”logistikcenter” i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin attackerades huvudstadsregionen med över 370 ukrainska drönare under natten, skriver TT. Ukraina har hittills inte kommenterat nattens attacker, skriver The Kyiv Independent.

Logistikcentret ska tillhöra det ryska företaget Wildberries
AFP  · Ofta betalvägg
Sobjanin: ”De flesta drönare neutraliserades”
TT
Flera attacker mot Wildberries-center under natten
kyivindependent.com
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