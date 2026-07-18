Ryssland: 7 döda i ukrainsk drönarattack – 24 skadade

Den här bilden publicerades av ryska myndigheter i mars 2025 och påstås visa en nedskjuten ukrainsk drönare norr om Moskva. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Under natten till lördagen dödades sju personer i en ukrainsk drönarattack mot ett ”logistikcenter” i Tambov-regionen, cirka 40 mil sydost om Moskva. Det uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 24 personer ska ha skadats i attacken.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin attackerades huvudstadsregionen med över 370 ukrainska drönare under natten, skriver TT. Ukraina har hittills inte kommenterat nattens attacker, skriver The Kyiv Independent.