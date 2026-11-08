Norges deppar efter Tjeckiens 5–1-mål i junior-VM i Göteborg den 27 december 2023.

Ryssland ser ut att ta Norges plats i junior-VM i ishockey efter att idrottens skiljedomstol (Cas) hävt landets avstängning. Det framgår av ett nytt spelschema som skickats till berörda länder, rapporterar Dagbladet.

– Det är surrealistiskt. Det innebär enorma praktiska utmaningar med så kort varsel, säger norska ishockeyförbundets generalsekreterare Petter Salsten.

Norge flyttas i stället ner till division 1A. Samtidigt har Schweiz meddelat att landets landslag vägrar möta Ryssland.