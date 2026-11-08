Ryssland tar Norges plats i junior-VM i ishockey
Ryssland ser ut att ta Norges plats i junior-VM i ishockey efter att idrottens skiljedomstol (Cas) hävt landets avstängning. Det framgår av ett nytt spelschema som skickats till berörda länder, rapporterar Dagbladet.
– Det är surrealistiskt. Det innebär enorma praktiska utmaningar med så kort varsel, säger norska ishockeyförbundets generalsekreterare Petter Salsten.
Norge flyttas i stället ner till division 1A. Samtidigt har Schweiz meddelat att landets landslag vägrar möta Ryssland.