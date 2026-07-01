Rysslands värsta bränslekris i modern tid efter Ukrainas attacker

Kö till en bensinstation i Moskva.

Ryssland står inför en sommar med bränslebrist när köerna till bensinstationerna blir allt längre, rapporterar AP.

Ransonering av drivmedel har införts i flera regioner och det kan ta timmar att tanka bilen. Bränslekrisen beskrivs som den värsta i modern tid och följer Ukrainas upptrappade attacker mot ryska oljeraffinaderier.

Rysslands president Vladimir Putin har medgett att situationen är problematisk, men hävdar att den inte är kritisk och endast tillfällig.

En sammanställning från AP visar att Ukraina har genomfört omkring 50 attacker mot oljeraffinaderier, oljedepåer och oljeterminaler. Samtidigt har den ryska råoljeproduktionen minskat med 25 procent jämfört med samma period i fjol.

På onsdagen uppgav även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj att landet träffat ännu ett raffinaderi i Ufa.