I skuggan av Centerpartiets vägval tornar mörka moln upp sig på Socialdemokraternas himmel. Flera partiprofiler som Dagens Nyheter talat med befarar att en allvarlig kris är att vänta om den rödgröna regeringsbildningen slutgiltigt misslyckas.

Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna, håller hela partiledningen skyldig till att ha valt en strategi som är fel i grunden.

– De måste göra en omstart utifrån vårt partiprogram och gå tillbaka till rötterna, säger han.

Taaveniku menar att S fokuserade för lite på sakpolitiken i valrörelsen och får medhåll från bland andra tidigare utrikesministern Lena Hjelm-Wallén.

Riksdagen ska på måndag rösta om Ulf Kristersson (M) som statsminister för en borgerlig minoritetsregering.