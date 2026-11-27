Om Moderatledaren Ulf Kristersson klarar måndagens statsministeromröstning blir Magdalena Andersson tvungen att avgå som partiledare för Socialdemokraterna. Det tror Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, enligt Dagens Industri.

– Det finns en uppdämd kritik av en massa olika slag inom socialdemokratin. Det leder förmodligen till att hon inte vill eller kan sitta kvar, säger han.

Han får medhåll av Niklas Bolin, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.