Om Ulf Kristersson (M) lyckas behålla makten kan en större utrensning i Socialdemokraternas toppskikt vänta. Det skriver både Aftonbladet och Expressen med hänvisning till källor i partiet.

Magdalena Andersson spås i så fall avgå i god tid inför nästa års kongress.

– Mitt stalltips är att hon inte vill förnedras och därför meddelar sin avgång själv, säger en källa till Expressen.

Därutöver kan toppnamn som Anders Ygeman, Mikael Damberg, Morgan Johansson och Tobias Baudin tvingas kliva åt sidan.

– Det är dags för ett generationsskifte. Då behöver de här snart 60-åriga SSU:arna lämna över till nästa generation, säger en källa till Aftonbladet.