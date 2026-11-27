Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, pekades i veckan ut som en tänkbar kandidat till att efterträda Magdalena Andersson som Socialdemokraternas partiledare i Expressenpodden ”Politikrummet”.

– Alltså jag måste säga att det här är, ursäkta nu, ett jäkla hittepå. Det här är en massa rykten och det spekuleras både hit och dit, säger han i en kommentar till Göteborgs-Posten.

Attenius betonar att han har ”fullt förtroende” för Andersson.