Attenius: ”Måste säga att det är ett jäkla hittepå”
Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, pekades i veckan ut som en tänkbar kandidat till att efterträda Magdalena Andersson som Socialdemokraternas partiledare i Expressenpodden ”Politikrummet”.
– Alltså jag måste säga att det här är, ursäkta nu, ett jäkla hittepå. Det här är en massa rykten och det spekuleras både hit och dit, säger han i en kommentar till Göteborgs-Posten.
Attenius betonar att han har ”fullt förtroende” för Andersson.
bakgrund
Jonas Attenius
Wikipedia (sv)
Jonas Mikael Attenius, född 30 juli 1968 i Högsbo församling i Göteborg, är en svensk socialdemokratisk kommunpolitiker. Han är sedan 2023 kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun.
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