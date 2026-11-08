Bilden är tagen i Danmark, där det också rasar en debatt om utbyggnaden av datacenter.

Kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Åsa Wiklund Lång (S), rasar mot uppgifterna om dåliga arbetsvillkor på datacenterbyggen i Gävle och Sandviken. Till SvD säger hon att hon blir ”rent ut sagt förbannad”.

– På pappret finns tydliga och bra skrivningar och krav som uppenbarligen inte efterlevts, säger hon.

Den senaste tiden har flera medier skrivit om Microsofts stora datacenter utanför Gävle, där arbetare vittnar om uteblivna löner, för långa arbetspass, hot och arbetsmiljöproblem.