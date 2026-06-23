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Ekonomi

Super-El Niño kan slå mot matpriser, elnät och börser

A worker next to a combine harvester in a soybean field during a harvest near Rosario, Argentina, on April 23. (Sebastian Lopez Brach/Bloomberg)

Ett ovanligt kraftigt El Niño-fenomen kan bli en joker för både plånböcker och börser. El Niño uppstår när ytvattnet i Stilla havet blir varmare än normalt, vilket kan rubba vädret…

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Bloomberg

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