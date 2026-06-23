Super-El Niño kan slå mot matpriser, elnät och börser
Ett ovanligt kraftigt El Niño-fenomen kan bli en joker för både plånböcker och börser. El Niño uppstår när ytvattnet i Stilla havet blir varmare än normalt, vilket kan rubba vädret…
Bloomberg
A Stock Trader’s Guide to Navigating a Rare ‘Super El Niño’
As concerns over the Iran war recede, stock invest…
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