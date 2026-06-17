Saftig prislapp för den som vill se blågult på plats

Efter den svenska succén i VM-premiären mot Tunisien är intresset för att se landslagets andra match på plats under mästerskapet stort, skriver GP.

De officiella biljetterna till den andra matchen mot Nederländerna är slut men på andrahandsmarknaden finns biljetter – för den som kan betala.

De billigaste biljetterna, högst upp under taket på arenan i Houston, kostar motsvarande 12 000 kronor, på andrahandssajten Stubhub. Den som vill ha riktigt bra platser får betala mellan 22 000 och 70 000 kronor.