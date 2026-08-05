Richard Jomshof (SD) qunsin-utspel är troligen bara början på problemen som Ulf Kristersson står inför, skriver DN:s Annie Reuterskiöld.

Hon skriver att M-ledaren har gjort allt han kan de senaste åren för att få Sverigedemokraterna att se ut som en bra samarbetspartner.

”Med bara veckor kvar till valet gör Richard Jomshof sitt bästa för att motbevisa sin statsminister.”

Att Jomshof använder den här typen av retorik är inte speciellt överraskande, enligt SvD:s Henrik Torehammar. Men fokuset på samtalsklimatet skymmer den faktiska politiken.

”Partiernas sakpolitik kan inte konkurrera med enskilda provokatörer på kanterna.”

Det håller Arne Larsson på GP med om och hoppas mest att det hela blåser över så snabbt som möjligt.

”Richard Jomshof är inte direkt känd för att hålla igen på sociala medier och det rimligaste hade väl varit att alla bara hade låtit saken passera som vilket sandlådegräl som helst.”