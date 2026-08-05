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Anders Ygeman. (Jessica Gow/TT)
Jomshofs utspel

Ygeman (S) vänder ilskan mot statsministern: ”Hur svag får man vara?”

Av Kinga Sandén
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S-toppen Anders Ygeman rasar mot Ulf Kristersson (M) efter beskedet att han inte ställt några krav på SD efter att Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för ”quisling”.

– Hur svag får man vara som statsminister? Hur kommer det gå om hälften av regeringen består av Sverigedemokrater, säger han i en video på X.

Ulf Kristersson sa i går att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord, något som SD-ledaren bekräftar för Expressen. Han ska dock inte ha ställt några krav.

Jomshofs utspel — det gäller saken

  • Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling på X den 4 augusti 2026.
  • Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson kritiserade Jomshofs uttalande och kallade det osvenskt och osmakligt.
  • Sverigedemokraterna försvarade Jomshof och menade att partiet ofta utsätts för påhopp från politiker och ledarsidor.
  • Flera partiledare, däribland Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L), kritiserade den låga nivån på debatten och efterfrågade mer saklighet.
  • Statsvetare menade att Jomshofs inlägg kan ses som en startsignal för en ny fas i valrörelsen och att det engagerar SD:s väljare.
Anders Ygeman på X
video · x.com
Åkesson och Kristersson samtalade via sms (5 augusti)
Expressen
Statsvetaren: Hoppas att vi inte går in i ”quisling-valet” (5 augusti)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Inleddes med att Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör för quisling (5 augusti)
Sveriges Television
S-ledaren reagerade och blev även hon kallad quisling (5 augusti)
www.tv4.se
Åkesson: Aldrig har väl ordet krokodiltårar varit mer passande (5 augusti)
Aftonbladet
Jomshof delar klipp från 2007 då Åkesson kallades quisling av V:s dåvarande partiledare (5 augusti)
Expressen
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