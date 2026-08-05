Ygeman (S) vänder ilskan mot statsministern: ”Hur svag får man vara?”
S-toppen Anders Ygeman rasar mot Ulf Kristersson (M) efter beskedet att han inte ställt några krav på SD efter att Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för ”quisling”.
– Hur svag får man vara som statsminister? Hur kommer det gå om hälften av regeringen består av Sverigedemokrater, säger han i en video på X.
Ulf Kristersson sa i går att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord, något som SD-ledaren bekräftar för Expressen. Han ska dock inte ha ställt några krav.
Jomshofs utspel — det gäller saken
- Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling på X den 4 augusti 2026.
- Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson kritiserade Jomshofs uttalande och kallade det osvenskt och osmakligt.
- Sverigedemokraterna försvarade Jomshof och menade att partiet ofta utsätts för påhopp från politiker och ledarsidor.
- Flera partiledare, däribland Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L), kritiserade den låga nivån på debatten och efterfrågade mer saklighet.
- Statsvetare menade att Jomshofs inlägg kan ses som en startsignal för en ny fas i valrörelsen och att det engagerar SD:s väljare.
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