Ygeman (S) vänder ilskan mot statsministern: ”Hur svag får man vara?”

S-toppen Anders Ygeman rasar mot Ulf Kristersson (M) efter beskedet att han inte ställt några krav på SD efter att Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för ”quisling”.

– Hur svag får man vara som statsminister? Hur kommer det gå om hälften av regeringen består av Sverigedemokrater, säger han i en video på X.

Ulf Kristersson sa i går att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord, något som SD-ledaren bekräftar för Expressen. Han ska dock inte ha ställt några krav.