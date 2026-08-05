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Statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. (Jessica Gow/TT)
Valet 2026Jomshofs utspel

Kristersson och Åkesson har pratat: ”Helt överens”

Av Hannah Gustafsson
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Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) har pratat med varandra efter Jomshofs quisling-utspel.

Moderaternas partiledare sa under en pressträff att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord. Något som SD-ledaren bekräftar för Expressen.

– Han sa att han tycker att ett sådant språkbruk riskerar att ta fokus från annat och det har han alldeles rätt i. Det konstaterade jag också i går, där är vi helt överens, säger SD-ledaren till tidningen.

Däremot ska Kristersson inte ha ställt några krav på Åkesson.

Jomshofs utspel — det gäller saken

  • Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling på X den 4 augusti 2026.
  • Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson kritiserade Jomshofs uttalande och kallade det osvenskt och osmakligt.
  • Sverigedemokraterna försvarade Jomshof och menade att partiet ofta utsätts för påhopp från politiker och ledarsidor.
  • Flera partiledare, däribland Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L), kritiserade den låga nivån på debatten och efterfrågade mer saklighet.
  • Statsvetare menade att Jomshofs inlägg kan ses som en startsignal för en ny fas i valrörelsen och att det engagerar SD:s väljare.
Åkesson och Kristersson samtalade via sms
Expressen
Kristersson: ”Manar alla att ta ansvar”
tv+text · Sveriges Television
Åkesson: Overkligt att en sån här sak blir en nyhet
tv+text · Sveriges Television
Richard Jomshof (SD) kallade Magdalena Andersson för quisling
www.tv4.se
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