Kristersson och Åkesson har pratat: ”Helt överens”

Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) har pratat med varandra efter Jomshofs quisling-utspel.

Moderaternas partiledare sa under en pressträff att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord. Något som SD-ledaren bekräftar för Expressen.

– Han sa att han tycker att ett sådant språkbruk riskerar att ta fokus från annat och det har han alldeles rätt i. Det konstaterade jag också i går, där är vi helt överens, säger SD-ledaren till tidningen.

Däremot ska Kristersson inte ha ställt några krav på Åkesson.