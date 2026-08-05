Kristersson och Åkesson har pratat: ”Helt överens”
Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) har pratat med varandra efter Jomshofs quisling-utspel.
Moderaternas partiledare sa under en pressträff att han gjort klart för Åkesson att han inte vill se en valrörelse full av glåpord. Något som SD-ledaren bekräftar för Expressen.
– Han sa att han tycker att ett sådant språkbruk riskerar att ta fokus från annat och det har han alldeles rätt i. Det konstaterade jag också i går, där är vi helt överens, säger SD-ledaren till tidningen.
Däremot ska Kristersson inte ha ställt några krav på Åkesson.
Jomshofs utspel — det gäller saken
- Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallade Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för quisling på X den 4 augusti 2026.
- Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson kritiserade Jomshofs uttalande och kallade det osvenskt och osmakligt.
- Sverigedemokraterna försvarade Jomshof och menade att partiet ofta utsätts för påhopp från politiker och ledarsidor.
- Flera partiledare, däribland Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L), kritiserade den låga nivån på debatten och efterfrågade mer saklighet.
- Statsvetare menade att Jomshofs inlägg kan ses som en startsignal för en ny fas i valrörelsen och att det engagerar SD:s väljare.
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