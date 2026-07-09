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Bonnie Tyler under en konsert i Ungern den 18 juni 2016. (Zsolt Czegledi/AP)
Bonnie Tyler 1951–2026

Artisten Bonnie Tyler är död – blev 75 år

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Sångerskan Bonnie Tyler har avlidit, rapporterar BBC. På hennes Facebook-sida har ett inlägg om hennes död publicerats:

”Bonnies familj och team är förkrossade över att meddela att Bonnie oväntat gick bort i går kväll på ett sjukhus i Portugal”, står det bland annat.

Orsaken till dödsfallet uppges vara ”den sjukdom hon behandlades för”. Så sent som i maj försattes Tyler i konstgjord koma, som hon sedan väcktes ur i mitten av juni. Då uppgav läkare att hon skulle bli återställd, enligt Expressen.

Bonnie Tyler föddes i Wales 1951 och är framför allt känd för powerballaden ”Total eclipse of the heart”, men även låtar som ”It’s a heartache” och ”Holding out for a hero”.

Bonnie Tyler blev 75 år
BBC
Bonnie Tyler har väckts ur koma (15 juni)
Expressen
Inlägget på Tylers Facebooksida
Facebook
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Bonnie Tyler 1951–2026Bonnie TylerMusik