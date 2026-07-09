Artisten Bonnie Tyler är död – blev 75 år

Bonnie Tyler under en konsert i Ungern den 18 juni 2016.

Sångerskan Bonnie Tyler har avlidit, rapporterar BBC. På hennes Facebook-sida har ett inlägg om hennes död publicerats:

”Bonnies familj och team är förkrossade över att meddela att Bonnie oväntat gick bort i går kväll på ett sjukhus i Portugal”, står det bland annat.

Orsaken till dödsfallet uppges vara ”den sjukdom hon behandlades för”. Så sent som i maj försattes Tyler i konstgjord koma, som hon sedan väcktes ur i mitten av juni. Då uppgav läkare att hon skulle bli återställd, enligt Expressen.

Bonnie Tyler föddes i Wales 1951 och är framför allt känd för powerballaden ”Total eclipse of the heart”, men även låtar som ”It’s a heartache” och ”Holding out for a hero”.