Scandics justerade rörelsevinst ökade med 22 procent under det gångna kvartalet, medan försäljningen steg närmare 8 procent jämfört med samma period i fjol. Vinsten var högre än marknaden förväntat sig och drevs enligt vd Jens Mathiesen av en stark hotellmarknad och effektiviseringar.

Det har bidragit till ”god tillväxt, rekordresultat och ett mycket starkt kassaflöde”.

Beläggningsgraden ökade under kvartalet, en trend som väntas hålla i sig.

Med det nyligen slutförda köpet av irländska Dalatas hotellverksamhet för cirka 5,5 miljarder kronor har bolaget också ”lagt grunden för nästa fas i Scandics tillväxtresa”, tillägger han.