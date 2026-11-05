Skanskas vinst ökade med över 50 procent under tredje kvartalet, men nådde inte upp till marknadens förväntningar. Försäljningen steg med 12 procent, justerat för valutakurseffekter, och överträffade prognoserna.

Orderingången rusade samtidigt med 70 procent och orderstocken nådde rekordhöga 328,3 miljarder kronor. Bland annat bidrog den fortsatta AI-boomen.

”Investeringar i datacenter och halvledaranläggningar, tillsammans med en stabil efterfrågan på traditionell infrastruktur, bidrog till den fortsatta tillväxten i orderstocken”, skriver vd Anders Danielsson i rapporten.

Resultatet tyngdes av nedskrivningar på 378 miljoner kronor, främst kopplade till färdigbyggda men osålda fastigheter i USA.