Schröder klar för Real Madrid – blir dyrast någonsin
Det svenska damlandslagets och BK Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder säljs till Real Madrid för en rekordsumma, rapporterar SVT Sport.
– Om inte magkänslan känts rätt hade jag inte valt det här, säger Felicia Schröder utanför Santiago Bernabeu-stadion.
Övergångssumman är fortfarande hemlig, men enligt uppgifter till SVT Sport ligger summan på 15 miljoner kronor. Det gör Schröder till den dyraste spelaren på damsidan i historien.
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