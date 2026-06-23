Schröder klar för Real Madrid – blir dyrast någonsin

Det svenska damlandslagets och BK Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder säljs till Real Madrid för en rekordsumma, rapporterar SVT Sport.

– Om inte magkänslan känts rätt hade jag inte valt det här, säger Felicia Schröder utanför Santiago Bernabeu-stadion.

Övergångssumman är fortfarande hemlig, men enligt uppgifter till SVT Sport ligger summan på 15 miljoner kronor. Det gör Schröder till den dyraste spelaren på damsidan i historien.