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Felicia Schröder. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Damallsvenskan 2026

Schröder klar för Real Madrid – blir dyrast någonsin

Av Adam Lindh
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Det svenska damlandslagets och BK Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder säljs till Real Madrid för en rekordsumma, rapporterar SVT Sport.

– Om inte magkänslan känts rätt hade jag inte valt det här, säger Felicia Schröder utanför Santiago Bernabeu-stadion.

Övergångssumman är fortfarande hemlig, men enligt uppgifter till SVT Sport ligger summan på 15 miljoner kronor. Det gör Schröder till den dyraste spelaren på damsidan i historien.

Flyttlasset går i sommar
Sveriges Television
Kontraktet med Real Madrid sträcker sig till 2030
Aftonbladet
Det har länge spekulerats att Schröder skulle säljas för en rekordsumma
Expressen
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