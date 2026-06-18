Schröder med två nya mål – upp i skytteligatopp
Häckens storstjärna Felicia Schröder gjorde två mål när Göteborgslaget slog Rosengård med 2–0 under torsdagskvällen. 19-åringen har nu gjort sju mål den här säsongen och ligger därmed på delad förstaplats i skytteligatabellen.
– Jag har otroligt bra spelare runt mig, säger hon till Viaplay efteråt.
Häcken, som vann damallsvenskan förra året, har samma poäng som konkurrenten Hammarby i toppen av tabellen.
Så slutade torsdagens matcher
Brommapojkarna 1–2 Vittsjö
Eskilstuna 2–0 Piteå
Häcken 2–0 Rosengård
Kristianstad 3–2 Uppsala
Norrköping 0–0 Växjö
bakgrund
Felicia Schröder
Wikipedia (sv)
Felicia Maria Shakira Schröder, född 13 april 2007, är en svensk fotbollsspelare, som spelar som forward, och som representerar BK Häcken. Schröder har spelat ungdomslandskamper på U17- och U19-nivå. I juli 2024 blev hon uttagen i seniorlandslaget för EM-kvalmatcherna mot Frankrike och England.
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