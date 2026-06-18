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Felicia Schröder. (MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN)
Damallsvenskan 2026

Schröder med två nya mål – upp i skytteligatopp

Av Jacob Ruderstam
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Häckens storstjärna Felicia Schröder gjorde två mål när Göteborgslaget slog Rosengård med 2–0 under torsdagskvällen. 19-åringen har nu gjort sju mål den här säsongen och ligger därmed på delad förstaplats i skytteligatabellen.

– Jag har otroligt bra spelare runt mig, säger hon till Viaplay efteråt.

Häcken, som vann damallsvenskan förra året, har samma poäng som konkurrenten Hammarby i toppen av tabellen.

Så slutade torsdagens matcher

Brommapojkarna 1–2 Vittsjö

Eskilstuna 2–0 Piteå

Häcken 2–0 Rosengård

Kristianstad 3–2 Uppsala

Norrköping 0–0 Växjö

Schröder ryktas vara på väg att säljas från Häcken
Aftonbladet
Förra året gjorde hon 30 mål på 26 matcher
TT
Rosengård ligger näst sist i tabellen
www.fotbollskanalen.se
Läget i tabellen
www.obosdamallsvenskan.se
bakgrund
 
Felicia Schröder
Wikipedia (sv)
Felicia Maria Shakira Schröder, född 13 april 2007, är en svensk fotbollsspelare, som spelar som forward, och som representerar BK Häcken. Schröder har spelat ungdomslandskamper på U17- och U19-nivå. I juli 2024 blev hon uttagen i seniorlandslaget för EM-kvalmatcherna mot Frankrike och England.
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Damallsvenskan 2026Felicia SchröderBK Häcken damFC RosengårdFotboll