Schröder med två nya mål – upp i skytteligatopp

Häckens storstjärna Felicia Schröder gjorde två mål när Göteborgslaget slog Rosengård med 2–0 under torsdagskvällen. 19-åringen har nu gjort sju mål den här säsongen och ligger därmed på delad förstaplats i skytteligatabellen.

– Jag har otroligt bra spelare runt mig, säger hon till Viaplay efteråt.

Häcken, som vann damallsvenskan förra året, har samma poäng som konkurrenten Hammarby i toppen av tabellen.