SD-ledamoten Rasmus Giertz tänker stanna kvar i riksdagen efter anklagelserna om olämpligt beteende mot kvinnor, säger han till den högerpopulistiska nyhetssajten Samnytt.

Tolv tidigare och nuvarande medlemmar i SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna vittnade i en granskning från DN om att tjejerna i förbundet varnar varandra för Giertz. Bland annat ska Giertz ha betett sig hotfullt och våldsamt mot kvinnor och tonårsflickor som han haft sexuella relationer med. Giertz sa att han inte känner igen sig i anklagelserna.

Giertz meddelade strax efter publiceringen att han hoppar av sitt riksdagsuppdrag. Nu säger han till Samnytt att han ”inte tänker låta DN vinna” och att han avser att vidta rättsliga åtgärder mot tidningen.

SD:s presschef bekräftar för TT att ett personärende mot Rasmus Giertz har inletts och att hans medlemskap i partiet är avstängt under utredningen.