Hela Migrationsverkets organisation behöver granskas och förändras i grunden. Det skriver Jessica Stegrud, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, på Aftonbladet debatt.

Häromdagen rapporterade TV4 att en chef på myndigheten har stängts av och polisanmälts, misstänkt för intrång i känsliga system. Uppgifterna ”får alla varningsklockor att ringa”, skriver Stegrud.

Svenska folket måste kunna lita på att myndigheter följer lagar och sätter rikets säkerhet främst, fortsätter hon. Migrationsverket har vid flera tillfällen gett skäl att ifrågasätta detta, enligt henne.

”Migrationsverket måste reformeras i grunden.”