SD vill att fler ska kunna få återvandringsbidrag

Sverigedemokraterna vill bredda återvandringsbidraget ytterligare, rapporterar Ekot. Partiet vill att även personer som har blivit svenska medborgare ska kunna få bidraget, om de avsäger sig sitt medborgarskap.

– Det är egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap finns, säger Ludvig Aspling, SD:s migrationspolitiska talesperson.

I dag riktas bidraget främst till personer som har uppehållstillstånd, samt deras anhöriga. Sedan årskiftet ligger bidraget på 350 000 kronor per person, efter att ha höjts kraftigt på initiativ av SD.

Hittills har 617 personer sökt bidraget. Av dem har 250 fått avslag, bland annat just eftersom de hunnit bli svenska medborgare