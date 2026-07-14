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Ludvig Aspling (SD), migrationspolitisk talesperson. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Svenska migrationspolitiken

SD vill att fler ska kunna få återvandringsbidrag

Av Anders Hovne
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Sverigedemokraterna vill bredda återvandringsbidraget ytterligare, rapporterar Ekot. Partiet vill att även personer som har blivit svenska medborgare ska kunna få bidraget, om de avsäger sig sitt medborgarskap.

– Det är egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap finns, säger Ludvig Aspling, SD:s migrationspolitiska talesperson.

I dag riktas bidraget främst till personer som har uppehållstillstånd, samt deras anhöriga. Sedan årskiftet ligger bidraget på 350 000 kronor per person, efter att ha höjts kraftigt på initiativ av SD.

Hittills har 617 personer sökt bidraget. Av dem har 250 fått avslag, bland annat just eftersom de hunnit bli svenska medborgare

Just nu upplåst för alla
ÅtervandringsfråganKontext
Svenska staten erbjuder 350 000 kronor till den med uppehållstillstånd som frivilligt återvandrar till sitt hemland. Tidöpartierna ser det som väl använda pengar. Det gör inte oppositionen.
Bland övriga partier är intresset för förändringen svalt
Sveriges Radio

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Valet 2026Svenska migrationspolitikenLudvig AsplingSverigedemokraternaPolitikMigrationspolitik