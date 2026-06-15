Securitas sätter nya finansiella mål: ”Tydlig riktning”

Säkerhetsbolaget Securitas sätter nya finansiella mål fram till 2030 inför bolagets kapitalmarknadsdag i morgon. Det framgår av en uppdatering.

De nya målen innefattar bland annat att öka vinsten per aktie med i snitt 10 procent per år över en konjunkturcykel, samt att på sikt uppnå en rörelsemarginal på över 10 procent och att hålla en nettoskuld under 2,5 gånger ebitda.

”I dag sätter vi en tydlig riktning för Securitas mot 2030 och stärker vår position som en trovärdig partner inom intelligence-driven säkerhet”, skriver bolagets vd Magnus Ahlqvist i en kommentar.