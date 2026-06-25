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Människor sover utomhus efter skalven. (Pedro Mattey /AP/TT)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Seismolog: Iögonfallande – dubbelskalv är ovanligt

Av Ebba Örn
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De två stora jordbävningarna i Venezuela inträffade med knappt en minuts mellanrum och bara omkring fem kilometer från varandra. Det är iögonfallande eftersom dubbelskalv är väldigt ovanligt, säger seismologen Ari Tryggvason till DN.

– Jag har inte hunnit titta på data från händelsen ännu, men min gissning är att den första har ökat spänningen i marken så att den andra utlösts, säger Tryggvason, som är professor vid Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet.

Jordbävningarna inträffade vid 18-tiden på onsdagskvällen. I nuläget har 32 personer bekräftats döda, men dödssiffran befaras stiga kraftigt med tanke på skalvens magnitud på 7,2 och 7,5. Enligt den amerikanska myndigheten USGS formella bedömning för skalv av den här magnituden finns det risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Seismolog: Ovanligt med dubbeljordbävning
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaDjur & natur