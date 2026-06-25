Seismolog: Iögonfallande – dubbelskalv är ovanligt

De två stora jordbävningarna i Venezuela inträffade med knappt en minuts mellanrum och bara omkring fem kilometer från varandra. Det är iögonfallande eftersom dubbelskalv är väldigt ovanligt, säger seismologen Ari Tryggvason till DN.

– Jag har inte hunnit titta på data från händelsen ännu, men min gissning är att den första har ökat spänningen i marken så att den andra utlösts, säger Tryggvason, som är professor vid Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet.

Jordbävningarna inträffade vid 18-tiden på onsdagskvällen. I nuläget har 32 personer bekräftats döda, men dödssiffran befaras stiga kraftigt med tanke på skalvens magnitud på 7,2 och 7,5. Enligt den amerikanska myndigheten USGS formella bedömning för skalv av den här magnituden finns det risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.