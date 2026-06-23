Seoulbörsen handelsstoppad – index kraschade 10 procent

Den sydkoreanska börsen handelsstoppades under morgonen för att lugna investerare efter att Kospi-indexet rasat 8 procent, rapporterar Bloomberg.

Indextunga AI-aktier som Hynix och Samsung tappade över 12 procent och bidrog till kraschen.

– Utförsäljningen verkar främst drivas av vinsthemtagningar efter den senaste tidens kraftiga rally, säger Eugene Asset Managements investeringschef Ha Seok-Keun.

Enligt nyhetsbyrån är det främst utländska investerare som trycker på säljknappen.

Efter 20 minuter hävdes handelsstoppet. Vid stängning var Kospi-indexet ner 10 procent.