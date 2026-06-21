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Serena Williams vid Wimbledon 2022. (Alberto Pezzali / AP)
Tennissäsongen

Serena Williams tillbaka i Wimbledons singeltävling

Av Jacob Ruderstam
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Tennisikonen Serena Williams har fått ett så kallat wildcard till singeltävlingen i den stora tennisturneringen Wimbledon utanför London i sommar. Det innebär att hon får tävla trots att hon inte är tillräckligt högt upp i rankingsystemet.

”Detta är inget skämt”, skriver turneringen i ett inlägg på sociala medier.

44-åringen har inte spelat Wimbledon sedan 2022. Det var även hennes senaste singelmatch. Sedan tidigare har det stått klart att hon även fått ett frikort till dubbeln, där hon ska tävla tillsammans med systern Venus.

Serena Williams är den bästa tennisspelaren på damsidan hittills
Reuters  · Ofta betalvägg
Williams har vunnit 23 Grand slam-tävlingar
www.theguardian.com
Har varit borta från sporten i fyra år – nu gör hon comeback
www.thetimes.com
Williams tar den sista platsen i singelklassen
Aftonbladet
bakgrund
 
Serena Williams
Wikipedia (sv)
Serena Jameka Williams, född 26 september 1981 i Saginaw i Michigan, är en amerikansk tidigare tennisspelare, yngre syster till tennisspelaren Venus Williams. Hon har hittills vunnit 23 Grand Slam-titlar, vilket är flest i den öppna eran. Hon ses av många som den bästa kvinnliga tennisspelaren genom tiderna.
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