Serena Williams tillbaka i Wimbledons singeltävling
Tennisikonen Serena Williams har fått ett så kallat wildcard till singeltävlingen i den stora tennisturneringen Wimbledon utanför London i sommar. Det innebär att hon får tävla trots att hon inte är tillräckligt högt upp i rankingsystemet.
”Detta är inget skämt”, skriver turneringen i ett inlägg på sociala medier.
44-åringen har inte spelat Wimbledon sedan 2022. Det var även hennes senaste singelmatch. Sedan tidigare har det stått klart att hon även fått ett frikort till dubbeln, där hon ska tävla tillsammans med systern Venus.
bakgrund
Serena Williams
Wikipedia (sv)
Serena Jameka Williams, född 26 september 1981 i Saginaw i Michigan, är en amerikansk tidigare tennisspelare, yngre syster till tennisspelaren Venus Williams. Hon har hittills vunnit 23 Grand Slam-titlar, vilket är flest i den öppna eran. Hon ses av många som den bästa kvinnliga tennisspelaren genom tiderna.
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