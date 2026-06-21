Serena Williams tillbaka i Wimbledons singeltävling

Tennisikonen Serena Williams har fått ett så kallat wildcard till singeltävlingen i den stora tennisturneringen Wimbledon utanför London i sommar. Det innebär att hon får tävla trots att hon inte är tillräckligt högt upp i rankingsystemet.

”Detta är inget skämt”, skriver turneringen i ett inlägg på sociala medier.

44-åringen har inte spelat Wimbledon sedan 2022. Det var även hennes senaste singelmatch. Sedan tidigare har det stått klart att hon även fått ett frikort till dubbeln, där hon ska tävla tillsammans med systern Venus.