Skadekänningar i Sverige inför sextondelsfinalen

Försvarsklippan Isak Hien ska undersökas i helgen, men det finns skadefrågetecken för fler svenska spelare inför nästa veckas sextondelsfinal i VM, skriver kvällstidningarna.

På fredagen klev Benjamin Nygren, som hoppade in i matchen mot Japan, av träningen med en ”känning”. Även Eric Smith, som inte har spelat en minut hittills i turneringen, körde övningar vid sidan om.

Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf byttes ut för kramp mot Japan, men bedöms vara återställd.