Skadekänningar i Sverige inför sextondelsfinalen
Försvarsklippan Isak Hien ska undersökas i helgen, men det finns skadefrågetecken för fler svenska spelare inför nästa veckas sextondelsfinal i VM, skriver kvällstidningarna.
På fredagen klev Benjamin Nygren, som hoppade in i matchen mot Japan, av träningen med en ”känning”. Även Eric Smith, som inte har spelat en minut hittills i turneringen, körde övningar vid sidan om.
Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf byttes ut för kramp mot Japan, men bedöms vara återställd.
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