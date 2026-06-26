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Ett decimerat landslag tränade på fredagen. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Skadekänningar i Sverige inför sextondelsfinalen

Av Daniel Persson
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Försvarsklippan Isak Hien ska undersökas i helgen, men det finns skadefrågetecken för fler svenska spelare inför nästa veckas sextondelsfinal i VM, skriver kvällstidningarna.

På fredagen klev Benjamin Nygren, som hoppade in i matchen mot Japan, av träningen med en ”känning”. Även Eric Smith, som inte har spelat en minut hittills i turneringen, körde övningar vid sidan om.

Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf byttes ut för kramp mot Japan, men bedöms vara återställd.

Isak Hien ska göra en magnetröntgen senare i dag
Aftonbladet
Nygren gymmade i stället för att träna med övriga laget
Expressen
Eric Smith missade matchen mot Nederländerna på grund av skada
www.fotbollskanalen.se
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaIsak HienBenjamin NygrenFotbollHerrlandslaget i fotboll