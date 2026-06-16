Skador på Kyiv-katedralen kan ta två år att reparera

President Volodymyr Zelenskyj på plats vid katedralen efter attackerna.

Det kan ta upp till två år att reparera skadorna på katedralen vid det historiska Petjerskaklostret i Kyiv, rapporterar AFP.

Katedralen och det omgivande klosterkomplexet skadades svårt i en rysk drönarattack natten till i går. Omgiven av utbränt bråte och delar av gyllene kors höll klosterchefen Maksym Ostapenko en pressträff på tisdagen. Enligt honom uppgår skadorna till ett värde av motsvarande omkring 100 miljoner kronor.

Planen är att öppna platsen för besökare så snart som möjligt.

– För platsen måste fortsätta leva, sa Ostapenko.

Elva människor dödades i de ryska attackerna natten till måndag.