Kyiv attackerar Moskvas största oljeraffinaderi
Moskvas största oljeraffinaderi står i lågor efter en ukrainsk långdistansattack tidigt på tisdagsmorgonen, rapporterar flera medier.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har publicerat bilder från attacken på X som visar hur en drönare flyger över flerfamiljshus innan den störtar ner i ett industriområde i Moskvaregionen. Kort därpå utbryter en brand i byggnaden.
”Det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker – och att man drar ut på ett krig som måste avslutas”, skriver Zelenskyj.
En brand har även brutit ut på en oljeanläggning i ryska Krasnodar-regionen efter att rester från drönare fallit ner, uppger lokala myndigheter.
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