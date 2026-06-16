Kyiv attackerar Moskvas största oljeraffinaderi

Moskvas största oljeraffinaderi står i lågor efter en ukrainsk långdistansattack tidigt på tisdagsmorgonen, rapporterar flera medier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har publicerat bilder från attacken på X som visar hur en drönare flyger över flerfamiljshus innan den störtar ner i ett industriområde i Moskvaregionen. Kort därpå utbryter en brand i byggnaden.

”Det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker – och att man drar ut på ett krig som måste avslutas”, skriver Zelenskyj.

En brand har även brutit ut på en oljeanläggning i ryska Krasnodar-regionen efter att rester från drönare fallit ner, uppger lokala myndigheter.