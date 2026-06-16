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Skärmdumpar från Volodymyr Zelenskyjs X som uppges visa attacken. (Skärmdumpar från Volodymyr Zelenskyjs X)
Ryska invasionenStriderna

Kyiv attackerar Moskvas största oljeraffinaderi

Av Ebba Örn
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Moskvas största oljeraffinaderi står i lågor efter en ukrainsk långdistansattack tidigt på tisdagsmorgonen, rapporterar flera medier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har publicerat bilder från attacken på X som visar hur en drönare flyger över flerfamiljshus innan den störtar ner i ett industriområde i Moskvaregionen. Kort därpå utbryter en brand i byggnaden.

”Det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker – och att man drar ut på ett krig som måste avslutas”, skriver Zelenskyj.

En brand har även brutit ut på en oljeanläggning i ryska Krasnodar-regionen efter att rester från drönare fallit ner, uppger lokala myndigheter.

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