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Räddningstjänst vid katedralen/präst lämnar klostret. (TT/AP)
Ryska invasionenStriderna

Stora skador på katedralen: ”Det finns ingen fristad”

Av Ebba Örn
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AFP-journalister runt om i Kyiv bevittnade i natt hur människor sprang kors och tvärs genom staden för att söka skydd från Moskvas projektiler.

Totalt ska Ryssland ha avfyrat 70 robotar och 611 drönare mot Ukraina under natten, främst mot Kyiv. Det historiska Petjerskaklostret har stora skador efter attackerna. På bilder från platsen syns hur en av katedralerna står i lågor och hur gyllene kupoler fallit till marken. En ung präst berättar för The Guardian om hur allt bara skakade när drönare slog ner.

– Den här platsen är viktig för alla. Men för ryssarna är ingenting heligt, det finns ingen fristad, säger han.

Museeiarbetaren Natalia Korol, 52, tycker att attacken är obegriplig, skriver AFP. Även den rysk-ortodoxa kyrkan ser klostret som en helgedom, påpekar hon.

– Man får inte attackera helgedomar, säger hon.

Minst elva personer har bekräftats döda i nattens attacker mot Ukraina.

Zelenskyj fördömer attacken: ”Ett av Rysslands allvarligaste brott mot kristen kultur hittills”
AFP  · Ofta betalvägg
Klostret grundades år 1051
TT
Minst fyra personer är döda i Kyiv
www.theguardian.com
Stora lågor slog ut från klostret
AFP  · Ofta betalvägg
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