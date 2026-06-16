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Ett par står vid Röda torget i Moskva. Illustrationsbild. (Alexander Zemlianichenko /AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Militärexperter tror att Putin snart måste välja mellan kriget eller folket

Av Ebba Örn
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Vladimir Putin tvingas allt närmare det han så länge försökt undvika – en tvångsmobilisering, skriver DN.

Om man inte lyckas öka rekryteringstakten till armén avsevärt kommer Putin senast i höst tvingas välja mellan en partiell mobilisering och att överge mål i Ukraina, enligt Johan Huovinen, lärare på Försvarshögskolan.

Militärexperten Jörgen Elfving menar att Ryssland ”drar sig oerhört” inför en mobilisering. Kriget skulle helt enkelt bli för påtagligt för allmänheten, säger han.

– Det kommer sannolikt ha inverkan på regimens stabilitet.

Samtidigt börjar krigets svidande konsekvenser för den ryska ekonomin bli ohållbara, säger Nigel Gould-Davies på Internationella institutet för strategiska studier till CNN.

– Kreml står snart inför ett avgörande val – huruvida de radikalt ska trappa upp kraven på Rysslands ekonomi eller dra ner på sina krigsmål, säger han.

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