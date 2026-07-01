Skogman med i Sivers emission: ”Liket lever ett tag till”

Börsprofilen John Skogman deltog i halvledarbolaget och kursraketen Sivers riktade nyemission, skriver Affärsvärlden.

Daytradern tecknade sig för 5 miljoner kronor, med en tilldelning på 1 miljon kronor.

– Det är en fantastisk tradingaktie och smart av bolaget långsiktigt att ta in pengar på en så här hög nivå. Det borgar för att liket kommer att leva ett tag till, säger han.

Parallellt har Skogman köpt aktier i fastighetsbolaget Sagax D för miljoner kronor, vilket han hoppas blir en ”bra sommartrade”.